Должность госсекретаря США могут занять экс-мэр Нью Йорка Джулиани или дипломат Болтон – WSJ

Назначая главу Госдепа, Трамп будет выбирать между старым другом и опытным консервативным дипломатом.

Трамп может поставить своего соратника Джулиани во главе американской дипломатии nydailynews.com

Должность госсекретаря США при администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа может занять экс-мер Нью-Йоркаили бывший представитель США при ООН Джон Болтон.

Как сообщает the Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, советники Трампа в данный момент рассматривают кандидатуру Болтона, однако ключевым фактором может стать тесный контакт между Трампом и Джулиани.

Отмечается, что назначая главу американской дипломатии, Трампу придется выбирать между своим старым другом и союзником в Нью-Йорке, и консервативным дипломатом-"ястребом", который в прошлом году призывал США "бомбить Иран".

Принятие окончательного решения может занять несколько недель. Команда Трампа может рассмотреть и другие кандидатуры.

Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер сообщал, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Тем временем, эксперты отмечают, что попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатах Полу Манафорту поставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".