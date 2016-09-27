Долгожданная перепалка на теледебатах в США показала политическую неопытность Трампа – СМИ

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон спорили о рабочих местах в США, расовых вопросах и о готовности быть президентом.

Теледебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом были одним из самых ожидаемых политических "перестрелок". Клинтон и Трамп встретились в понедельник вечером, 26 сентября, на одних из самых ожидаемых президентских теледебатов в современной политической истории США. Кандидаты в президенты США предлагали кардинально разные видения того, в каком направлении они поведут страну, атаковали друг друга, пытаясь "ударить" в самые "больные места", говорится в статье агентства Bloomberg

Это была горячая перепалка между кандидатами в президенты США, которая, как сообщает телеканал CNN, закончилась в пользу Клинтон. Западные издания после этих теледебатов были почти все единодушны в своем мнении: кандидат от демократов обошла кандидата от республиканцев по всем позициям.

Очевидные промахи

Среди основных ошибок кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на теледебатах в США были его заявления о войне в Ираке. Он утверждал, что изначально был против войны в Ираке, что противоречит его заявлениям от 2003 года. Он также неудачно бросил фразу о борьбе Клинтон с "Исламским государством", якобы она боролась с ним всю жизнь, а ведь группировка появилась поздно. В 2014 году, когда ИГ захватило обширные территории Ирака и Сирии, Клинтон уже перестала исполнять обязанности госсекретаря США.

Кандидат от демократов также "сыграла" на противоречивости заявлений миллиардера. Так, она напомнила ему его высказывание, что климатические изменения - это "выдумка китайцев". На что он начал утверждать, что такого не говорил, хотя в Twitter в 2012 году Трамп написал следующее: "Концепция глобального потепления была создана китайцами и для китайцев, чтобы сделать неконкурентоспособным производство в США".

Российская тема прозвучала в дебатах только, когда Клинтон упомянула президента РФ Владимира Путина, когда речь зашла о кибербезопасности. Кандидат от демократов напомнила о российских хакерских атаках на американских чиновников. Клинтон использовала этот тезис, чтобы напомнить о поддержке Путина Трампом. Она также указала на то, что миллиардер одобрительно отозвался об этой российской хакерской атаке.

Грандиозно неопытный политический новичок

Агентство Bloomberg приводит пример того, по какому сценарию развивались теледебаты между Клинтон и Трампом, расставляя свои акценты. Так, журналистам Bloomberg очень запомнилось то, что Клинтон заговорила об "излюбленном" тезисе Трампа, и у которого появилось масса приверженцев – кандидат-республиканец ранее утверждал, что президент Обама родился за пределами США. Она отметила: "Он реально начал свою политическую карьеру, основываясь на этой расистской лжи о том, что наш первый темнокожий президент не был гражданином Америки. У этого не было никаких доказательств. Но он настаивал. У него - длинная история расистского поведения".

Трамп пытался "атаковать" Клинтон, вспоминая ей использование личной почты в рабочих целях. Однако Клинтон вновь повторила, что признает свою ошибку. Клинтон не стеснялась сказать, что Трамп живет в своей собственной реальности и напомнила ему, что не раз в своих "сексистских речах" оскорблял многих женщин. Она также поставила под сомнение тот факт, что Трамп скрывает свои доходы, чтобы не платить налоги. "Может быть, он не так богат, как он говорит", - отметила Клинтон. "Или, может быть, он не хочет, чтобы американский народ ... знал, что он не заплатил налоги на прибыль", - подчеркнула она.

Британское издание The Guardian также отметило основные моменты теледебатов, по которым можно было сделать вывод о том, что Клинтон их выиграла. "Я думаю, что Дональд критиковал меня за подготовку к этой дискуссии. И да, я готовилась. Вы знаете, что еще я сделала? Я готовилась быть президентом", - цитирует издание Клинтон.

Издание акцентирует на одном из моментов дискуссии. Когда Трамп в грубой форме намекнул на то, что Клинтон не может похвастаться выносливостью, Клинтон ему напомнила об ее даче показаний перед Комитетом Конгресса. "Когда Дональд Трамп выдержит 11 часов дачи показаний перед комитетом Конгресса, он сможет поговорить со мной о выносливости", - сказала она.

Издание делает свой вывод о тактике Трампа. "Несмотря на неравномерность в заявлениях Трампа, когда он неоднократно противоречил сам себе, иногда в ходе одного и того же предложения, кандидат от республиканцев уже выстоял через множество противоречий и просчетов в ходе своей предвыборной кампании", - говорится в статье. Редакция при этом подчеркивает, что даже в эту знаменательную ночь теледебатов ничего не подвигло кандидата-республиканца поменять свою тактику.

Как пишет The New York Times, Трамп неоднократно перебивал Клинтон, иногда "атаковал" ее, чем, несомненно, радовал своих сторонников, но, и возможно, этими же заявлениями "отпугнул избирателей-женщин и еще до сих пор неопределившихся избирателей". "Он также оставил без ответа ее утверждения о том, что он не платил федеральные налоги в течение многих лет", - подчеркнуло для себя издание после теледебатов.

"Первые дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом были одним из самых ожидаемых "перестрелок" в истории президентских теледебатов. Они не разочаровали", - считает редакция издания Los Angeles Times. Издание отметило его тезис в адрес Клинтон - мол, она выступала за торговые соглашения, из-за которых в стране все меньше рабочих мест. Однако, издание выделило те же основные моменты в дебатах, что и другие СМИ. При этом подчеркнув, что Трамп показался "непростительно грандиозным политическим новичком по сравнению с Клинтон". "Трамп часто показывал нетерпение и политическую неопытность", - говорится в статье.

Как отметило издание The Wall Street Journal, по окончании теледебатов, Трамп был уверен, что "сдержал личные атаки в сторону себя". А телеканалу CNN заявил, что он горд собой, что не вынес на обсуждение еще и "неосмотрительность" бывшего президента Билла Клинтона, намекая на возможную его супружескую неверность. Этот момент Трамп записал себе в заслуги. "Я очень счастлив, что я был в состоянии сдержаться", - сказал он, добавив, что сделал так из уважения к дочери Клинтон Челси. Но при этом предположил, что не сможет быть настолько сдержан в следующей дискуссии.

Как отмечают западные СМИ, эти первые дебаты в президентской кампании США в 2016 году вероятно станут самыми популярными теледебатами в истории. Их аудитория оценивается в 100 млн человек.