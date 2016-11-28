Долги Италии угрожают всей еврозоне – Der Spiegel

Если Ренци на референдуме по изменению конституции потерпит неудачу, это может стать началом конца еврозоны.
Но сейчас эти оценки МВФ выглядят, как будто из другого мира. Об этом сегодня пишет Хенрик Мюллер на страницах Der Spiegel. В Великобритании на референдуме большинство действительно проголосовало за выход из ЕС, а мировые процентные ставки растут после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США. И это стало ядом для итальянской экономики, на которую давит слишком большое количество неплатежеспособных кредитов. В вопросе популизма ЕС начал делать маленькие шаги в правильном направлении, в то время, как Рим движется к глубокому политическому кризису, последствия которого трудно предсказать.
И речь идет не о мелочи. Государственный долг Италии составляет более 2,2 триллиона евро, или 133% от ВВП. Это самый высокий показатель в мире. К тому же, постоянно растет внешний долг, который сейчас составляет 60% ВВП. Таким образом, политические потрясения поставят под угрозу не только итальянскую экономику, но и всю мировую финансовую отрасль.
4 декабря в Италии пройдет референдум о внесении изменений в конституцию. И в случае поражения премьер-министр Матео Ренци пообещал уйти в отставку. Последствия этого очевидны. Будут назначены досрочные выборы. Тем временем, опросы указывают на то, что самыми популярными сегодня стало "левое" движение "Пять звезд". Его лидер Беппо Грилло выступает против политики экономии и структурных реформ, а также допускает выход Италии из еврозоны. Такие же планы и среди обещаний "правой" партии "Лига севера", которая набирает популярность.
Таким образом, пишет обозреватель, если Италия действительно окажется на грани неплатежеспособности, в еврозоне может начаться новый финансовый кризис, "по сравнению с которой проблемы 2010-2012 года будут казаться мелочью". Выход из еврозоны, который предлагают радикалы, еще больше ударит по Италии. Риму придется печатать новую итальянскую лиру, которая сильно обесценится из-за экономических потрясений. В результате инфляция будет расти. Это сократит доходы итальянцев, а властям будет еще сложнее обслуживать госдолги в евро.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что новым мировым потрясением после Brexit и избрание Трампа может стать референдум в Италии. Эксперты опасаются, что отрицательный результат на референдуме 4 декабря принесет угрозу финансовой стабильности в стране, а также ослабит евро. Ранее издание Financial Times писало, что промедление Великобритании с Brexit может стоить Ренци кресла премьера. Италия предостерегла о том, что любое решение Великобритании отложить переговоры по Brexit до конца 2017 года породит риски роста политической неопределенности в Европе и подорвет усилия по восстановлению интеграции между остальными странами-членами ЕС.ZN.UA