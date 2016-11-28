Долги Италии угрожают всей еврозоне – Der Spiegel

Если Ренци на референдуме по изменению конституции потерпит неудачу, это может стать началом конца еврозоны.

Долги Италии создают опасность для мировой экономики. European Parliament / Flickr

В начале прошлого лета эксперты МВФ проводили оценку, какие худшие проблемы могут потрясти. В результате, список рисков возглавили проблемы на мировых рынках ценных бумаг. В него также вошли победа евроскептиков на референдуме о Brexit, усиление хаоса на итальянском рынке банковских услуг, распространение популизма, отказ от реформирования и укрепления архитектуры ЕС. Все это могло бы подорвать доверие к платежеспособности Италии в условиях быстрого роста процентных ставок.

Но сейчас эти оценки МВФ выглядят, как будто из другого мира. Об этом сегодня пишет Хенрик Мюллер на страницах Der Spiegel. В Великобритании на референдуме большинство действительно проголосовало за выход из ЕС, а мировые процентные ставки растут после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США. И это стало ядом для итальянской экономики, на которую давит слишком большое количество неплатежеспособных кредитов. В вопросе популизма ЕС начал делать маленькие шаги в правильном направлении, в то время, как Рим движется к глубокому политическому кризису, последствия которого трудно предсказать.

И речь идет не о мелочи. Государственный долг Италии составляет более 2,2 триллиона евро, или 133% от ВВП. Это самый высокий показатель в мире. К тому же, постоянно растет внешний долг, который сейчас составляет 60% ВВП. Таким образом, политические потрясения поставят под угрозу не только итальянскую экономику, но и всю мировую финансовую отрасль.

4 декабря в Италии пройдет референдум о внесении изменений в конституцию. И в случае поражения премьер-министр Матео Ренци пообещал уйти в отставку. Последствия этого очевидны. Будут назначены досрочные выборы. Тем временем, опросы указывают на то, что самыми популярными сегодня стало "левое" движение "Пять звезд". Его лидер Беппо Грилло выступает против политики экономии и структурных реформ, а также допускает выход Италии из еврозоны. Такие же планы и среди обещаний "правой" партии "Лига севера", которая набирает популярность.

Таким образом, пишет обозреватель, если Италия действительно окажется на грани неплатежеспособности, в еврозоне может начаться новый финансовый кризис, "по сравнению с которой проблемы 2010-2012 года будут казаться мелочью". Выход из еврозоны, который предлагают радикалы, еще больше ударит по Италии. Риму придется печатать новую итальянскую лиру, которая сильно обесценится из-за экономических потрясений. В результате инфляция будет расти. Это сократит доходы итальянцев, а властям будет еще сложнее обслуживать госдолги в евро.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что новым мировым потрясением после Brexit и избрание Трампа может стать референдум в Италии. Эксперты опасаются, что отрицательный результат на референдуме 4 декабря принесет угрозу финансовой стабильности в стране, а также ослабит евро. Ранее издание Financial Times писало, что промедление Великобритании с Brexit может стоить Ренци кресла премьера. Италия предостерегла о том, что любое решение Великобритании отложить переговоры по Brexit до конца 2017 года породит риски роста политической неопределенности в Европе и подорвет усилия по восстановлению интеграции между остальными странами-членами ЕС.