Долг Великобритании перед ЕС может достичь 65 млрд евро - Politico

Британия должна закрыть все свои бюджетные обязательства, перед тем как покинуть ЕС в рамках Brexit.

Выход из ЕС дорого обойдется Великобритании European Parliament / Flickr

Соединенному Королевству в рамках взятых на себя бюджетных обязательств придется выплатить от 55 до 65 млрд евро, прежде чем покинуть Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Большая часть этих денег пойдет на пенсии для европейских чиновников, не только британцев, но и всех граждан ЕС, работавших в европейских учреждениях. Британия согласилась взять на себя возмещение 15% бюджета ЕС, покрывающего пенсии таким служащим.

Кроме того, Великобритании необходимо будет оплатить свою долю в тех проекты, в которых она согласилась принять участие, будучи членом Евросоюза.

"Они могут договориться о своей доле бюджета. Но если они отказываются оплачивать свою долю, она могла бы пойти на судебные издержки в Международный суд ООН", - заявил один из европейских чиновников.

Великобритания также была одним из крупнейших участников Инвестиционного плана Европы, включающего в себя инфраструктурные и экологические проекты, проекты в сфере инноваций и поддержки малого бизнеса. Ее доля в этих проектах колеблется в пределах шести млрд евро.

Цитируя министра Brexit Дэвида Джонса, британский правительственный представитель заявил, что это "является предметом переговоров, и переговоры пока не начались".

По подсчетам The Financial Times окончательный долг Великобритании перед ЕС составит от 40 до 60 млрд евро, но некоторые еврочиновники уверены в том, что сумма будет гораздо выше.

"Великобритания как государство-член имеет и права, и обязательства с точки зрения бюджета ЕС" - заявили там.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже сообщила о том, что к 2019 году страна будет полностью готова к выходу из ЕС. Ранее она называла датой выхода март 2017 года.

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум говорил о том, что выход Великобритании из состава ЕС займет немало времени.