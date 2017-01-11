Доходы россиян падают два года подряд

Последний раз доходы граждан РФ росли в октябре 2014 года.

Доходы россиян продолжают падать Pixabay

Реальные доходы граждан России в ноябре 2016 года продолжили падение 25-ый месяц подряд. По сравнению с октябрем 2014 года, когда доходы росли последний раз - спад составил 12,7%, отмечается в мониторинге НИУ ВШЭ "Население России в 2016 году".

"В ноябре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30,8 тыс. рублей, что в реальном выражении соответствует 94,4% от прошлогоднего показателя. Длительность спада реальных доходов населения по итогам ноября достигла двадцати пяти месяцев", - сообщается в мониторинге ВШЭ, передают РИА Новости.

По сравнению с октябрем 2014 года - последним периодом роста реальных доходов - падение реальных доходов составило 12,7%. Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре в годовом выражении упали на 5,6%.

По данным исследования, динамика доходов населения за 11 месяцев 2016 года не улучшилась по сравнению с прошлогодней динамикой, и перехода к восстановительному росту доходов пока не просматривается.

Как сообщается, для жителей России главным событием 2016 года стал кризис.