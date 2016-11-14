Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы

По предварительным данным ЦИК, пророссийский кандидат получил 55% голосов.

Пророссийский кандидат Додон опережает сторонницу евроинтеграции Санду на 10% Кадр/YouTube

Лидер Партии социалистов Молдовыпосле оглашения Центризбиркомом предварительных результатов голосования заявил о своей победе на выборах президента страны.

По результатам обработки 97% протоколов Додон получил 55% голосов. За его конкурентку, кандидата от проевропейских партий Майю Санду проголосовали 45% избирателей.

"Уже все поняли, что мы победили. Это предварительные данные, неофициальные. Голосование еще продолжается в США и Канаде, но разрыв достаточно большой, чтобы говорить о нашей победе", – заявил Додон на пресс-конференции в Кишиневе в ночь на понедельник, 14 ноября.

Он также поздравил Санду с "хорошим, высоким результатом", а также пообещал учитывать интересы как своих сторонников, так и оппонентов.

"Я буду президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз, и тех, кто хочет быть рядом с Россией… Нам не нужна ненависть в обществе. Я учту позицию избирателей Майи Санду", – заверил политик.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71% голосов.

Подробнее читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".