Топ Новости
<
>

Додон собрался посетить Москву до инаугурации

27 ноября в 20:36

Официальный визит новоизбранного президента Молдовы в столицу РФ состится после вступления в должность.

Игорь Додон1
В ближайшее время Додон дважды посетит столицу РФ
Игорь Додон / Twitter
Новизбранный президент Молдовы Игорь Додон сообщил о намерении посетить Москву с частным визитом до вступления в должность.

Додон уточнил, что официальный визит в российскую столицу состоится после инаугурации.

"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву с супругой с частным визитом… Официальный визит стиолицу России состоится после инаугурации", – сообщила пресс-служба политика на его официальной странице в Facebook  в воскресенье, 27 ноября.

Читайте также: Мягкая сила Украины в Молдове

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдовы сообщил о победе лидера пророссийской  Партии социалистов Игоря Додона на выборах президента с результатом 52,27%. За его конкурента, единого кандидата от правых партий Майю Санду проголосовали 47,7% избирателей.

Как заявил Додон, все соглашения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе. В то же время, новоизбранный президент сообщил о намерении подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом – структуры, созданной для формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Молдова РФ Додон Москва
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости