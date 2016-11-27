Додон собрался посетить Москву до инаугурации

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Официальный визит новоизбранного президента Молдовы в столицу РФ состится после вступления в должность.

В ближайшее время Додон дважды посетит столицу РФ Игорь Додон / Twitter

Новизбранный президент Молдовысообщил о намерении посетить Москву с частным визитом до вступления в должность.

Додон уточнил, что официальный визит в российскую столицу состоится после инаугурации.

"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву с супругой с частным визитом… Официальный визит стиолицу России состоится после инаугурации", – сообщила пресс-служба политика на его официальной странице в Facebook в воскресенье, 27 ноября.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдовы сообщил о победе лидера пророссийской Партии социалистов Игоря Додона на выборах президента с результатом 52,27%. За его конкурента, единого кандидата от правых партий Майю Санду проголосовали 47,7% избирателей.

Как заявил Додон, все соглашения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе. В то же время, новоизбранный президент сообщил о намерении подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом – структуры, созданной для формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.