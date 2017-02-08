Додон предлагает провести трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

Президент Молдовы хочет возобновить партнерство с Россией, не портя отношений с Брюсселем.

Игорь Додон хочет возобновить стратегическое партнерство с Россией Игорь Додон / Twitter

Президент Молдовыпредложил провести переговоры с участием России и Евросоюза. Молдове необходимо возобновить стратегическое партнерство с Москвой, не разрывая договоренностей с ЕС, говорит президент в своем интервью для DW

Додон также раскритиковал бывшее руководство страны и европейских чиновников за падение доверия к евроатлантическому курсу. По его мнению, Евросоюз виноват в том, что его поддержка основывалась на геополитических принципах и противодействии России.

Кроме того, Додон отметил необходимость реинтегрировать Приднестровье в состав Молдовы с особым статусом. Молдова имеет уникальное окно возможностей по возвращении территории в состав страны ближайшие 2 года, считает президент.

В то же время демократическая партия Молдовы, которая контролирует правительство, сказала, что Додон говорит не от имени всей страны, а от имени своей партии. Демократы считают, что слова президента перечат интересам государства и не совпадают с позицией парламента и правительства.

Ранее сообщалось, что Президент Молдовы Игорь. Он также выразил надежду на то, что председатель ОБСЕ окажет влияние на переговоры по урегулированию приднестровского конфликта.

При этом глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение начать переговоры о предоставлении региону особого статуса внутри Молдовы.