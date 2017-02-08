Додон предлагает провести трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

Президент Молдовы хочет возобновить партнерство с Россией, не портя отношений с Брюсселем.
Додон также раскритиковал бывшее руководство страны и европейских чиновников за падение доверия к евроатлантическому курсу. По его мнению, Евросоюз виноват в том, что его поддержка основывалась на геополитических принципах и противодействии России.
Кроме того, Додон отметил необходимость реинтегрировать Приднестровье в состав Молдовы с особым статусом. Молдова имеет уникальное окно возможностей по возвращении территории в состав страны ближайшие 2 года, считает президент.
В то же время демократическая партия Молдовы, которая контролирует правительство, сказала, что Додон говорит не от имени всей страны, а от имени своей партии. Демократы считают, что слова президента перечат интересам государства и не совпадают с позицией парламента и правительства.
При этом глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение начать переговоры о предоставлении региону особого статуса внутри Молдовы.ZN.UA