Додон передумал разрывать ассоциации между Молдовой и ЕС – Wyborcza

Он отказался от своей предвыборной риторики и даже хочет вывода российских войск из Приднестровья.
"Мы должны использовать опыт ЕС для развития нашей страны", - цитирует слова молдавского политика Gazeta Wyborcza.
Додон заверил, что во время его президентства соглашение будет должным образом выполняться. Хотя во время предвыборной кампании он обещал, что разорвет ее и направит Молдову на вступление в российскую организацию – Евразийский союз. Теперь же победитель президентской гонки отрицает, что он занимает пророссийскую позицию и уверяет, что это политические соперники его ошибочно называли. Сам Дадон себя называет "промолдовським" политиком.
Он также пояснил, что первый свой визит в качестве президента Молдовы совершит в Москву, чтобы договориться о снятии российского эмбарго на молдавские вина и товары. При этом, Додон заверил, что второй визит будет в Брюссель, а третий – в Бухарест. Он также подчеркнул, что российские войска должны покинуть Приднестровье.
"Но это должно произойти после политического урегулирования конфликта", - добавил он.
Напомним, что выборы президента в Молдове проходили в два тура – 30 октября и 13 ноября. По итогам голосования центральная избирательная комиссия сообщила о победе социалистов Игоря Додона, конкурентом которого была лидер молдавских правых Майя Санду.ZN.UA