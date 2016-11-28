Додон передумал разрывать ассоциации между Молдовой и ЕС – Wyborcza

Он отказался от своей предвыборной риторики и даже хочет вывода российских войск из Приднестровья.

Додон хочет, чтобы российские войска покинули Приднестровье. Flickr/Jurnalul Bucurestiului

Победитель наИгорь Додон изменил свою точку зрения на соглашение об ассоциации с ЕС и теперь говорит, что не сможет выполнить свое обещание разорвать ее. Потому что у президента нет таких полномочий.

"Мы должны использовать опыт ЕС для развития нашей страны", - цитирует слова молдавского политика Gazeta Wyborcza.

Додон заверил, что во время его президентства соглашение будет должным образом выполняться. Хотя во время предвыборной кампании он обещал, что разорвет ее и направит Молдову на вступление в российскую организацию – Евразийский союз. Теперь же победитель президентской гонки отрицает, что он занимает пророссийскую позицию и уверяет, что это политические соперники его ошибочно называли. Сам Дадон себя называет "промолдовським" политиком.

Он также пояснил, что первый свой визит в качестве президента Молдовы совершит в Москву, чтобы договориться о снятии российского эмбарго на молдавские вина и товары. При этом, Додон заверил, что второй визит будет в Брюссель, а третий – в Бухарест. Он также подчеркнул, что российские войска должны покинуть Приднестровье.

"Но это должно произойти после политического урегулирования конфликта", - добавил он.

Напомним, что выборы президента в Молдове проходили в два тура – 30 октября и 13 ноября. По итогам голосования центральная избирательная комиссия сообщила о победе социалистов Игоря Додона, конкурентом которого была лидер молдавских правых Майя Санду.