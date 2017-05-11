Додон не приемлет вступления Молдовы в НАТО

Президент Молдовы пребывает в Москве на встрече с российским руководством.
Додон не хочет в НАТО
Игорь Додон / Twitter
Президент Молдовы Игорь Додон считает не приемлемым вступление Молдовы в НАТО
, об этом он заявил во время встречи в Москве со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
"Я всем нашим партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу [допустить], чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, необъединение с какими-то странами. Второе - это наш нейтралитет. НАТО - категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент - это наше православие. И четвертое - это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", - заявил Додон.
Политик выразил готовность подписать соглашение с Североатлантическим альянсом о нейтралитете Молдавии.
Президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетил военный парад
на Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.
По материалам:
Газета.ру