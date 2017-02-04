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Додон хочет дать Приднестровью особый статус

4 февраля в 19:48

Кишинев готов идти на переговоры по реинтеграции региона. 

Додон Курц
Додон попросил Курца поучаствовать в переговорах
Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить особый статус непризнанному Приднестровью, об этом он заявил на своей странице в Facebook. 

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом последнего внутри страны", - сообщил он после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем. 

Он также выразил надежду на то, что председатель ОБСЕ окажет влияние на переговоры по урегулированию приднестровского конфликта.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил. что не хочет в своей стране никаких войск: ни НАТО, ни российских. Так Додон ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы в Молдове открылся офис НАТО.

По материалам: ZN.UA
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