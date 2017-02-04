Додон хочет дать Приднестровью особый статус

Кишинев готов идти на переговоры по реинтеграции региона.
"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом последнего внутри страны", - сообщил он после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.
Он также выразил надежду на то, что председатель ОБСЕ окажет влияние на переговоры по урегулированию приднестровского конфликта.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил. что не хочет в своей стране никаких войск: ни НАТО, ни российских. Так Додон ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы в Молдове открылся офис НАТО.ZN.UA