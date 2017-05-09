Додон был единственным иностранным главой государства на параде в Москве

На московском параде 15 лет не было молдавских президентов.

Додон стал первым президентом Молдовы на параде в Москве за 15 лет Игорь Додон / Twitter

Президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетилна Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.

В списке официальных лиц, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что помимо участия в параде, Додон принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду и торжественном приеме по случаю семьдесят второй годовщины победы.

Додон стал первым за 15 лет президентом Молдовы, посетившем военный парад в Москве.

Ранее сообщалось, что воздушную часть военного парада 9 мая на Красной площади в Москве решили отменить из-за неблагоприятных для полетов погодных условий