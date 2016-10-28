Дочь Пескова не хочет возвращаться в Россию – Rzeczpospolita

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При этом она напомнила родине, как Петр І ориентировался на Европу.

Дочь Пескова дала совет российским чиновникам: "Надо стремиться, чтобы люди хотели жить в своей стране". Rzeczpospolita

Дочь пресс-секретаря президента России Елизаветапредпочитает Францию и она против того, чтобы детей российских чиновников обязывали вернуться домой.

Об этом пишет Rzeczpospolita, напоминая, что в российских СМИ появилась информация о якобы существовании подобных намерений у Москвы.

"Надо стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не держать их там силой. Как говорят, силой мил не будешь", - написала Пескова на своей странице в Instagram.

При этом она также напомнила о Петре І и его "окне в Европу", а также отметила, что россияне должны учиться на Западе.

"Этот царь осознал важность зарубежного образования для развития страны. Поэтому он начал реформы, ориентируясь на Европу. Тысячи молодых людей уехали учиться за границу. Кто-то из них не вернулся и решил связать свою жизнь с другой страной. Сегодня это тоже происходит", - написала дочь пресс-секретаря президента России.

Напомним, что в российских СМИ в начале месяца появилась информация, что российским чиновникам рекомендовали вернуть детей на родину. На родину должны вернуться родители чиновников и депутатов, если старшее поколение семьи по каким-то причинам проживает за рубежом, не потеряв гражданство РФ.