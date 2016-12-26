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Для жителей России главным событием 2016 года стал кризис

26 декабря в 14:55

Главным событием года более 40% русских назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию.

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Жителям России почти нечего вспомнить, кроме кризиса
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Исследовательский холдинг Ромир, подводя итоги уходящего года, попросил респондентов назвать самые значимые, по их мнению, события 2016 года в России и в мире. Выяснилось, что год запомнился в основном негативными событиями.

При ответе на вопрос о событии года для России мнения разделились следующим образом. Каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. В прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов.

Каждый пятый респондент (21%) вспомнил о допинговом скандале с российскими спортсменами и их дисквалификации на Олимпиаде в Рио. Еще 20% опрошенных назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии. А вот такие, казалось бы, положительные события, как восстановление отношений с Турцией и выборы депутатов в Госдуму не произвели на жителей России впечатления, собрав всего 4% и 2% голосов соответственно.

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Ромир

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше ста тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.

Напомним, что по данным "Левада-центра", самыми значимыми для жителей России стали рост цен/обесценивание денег (30%), избрание Дональда Трампа президентом США (28%), отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских Играх/в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала (23%), Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (23%), вооруженный конфликт в Сирии (22%). Выборы депутатов Государственной думы России  вспомнили 13% респондентов, Панамский оффшорный скандал – 1%.

По материалам: ZN.UA
Тэги Россия кризис жители
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1 комментарий
  • Nagel Herr Сегодня, 15:57 Убивать их бесполезно, им на своих наплевать. Пытаться уговаривать тем более бесполезно, уже пробовали. Единственное на что они болезненно реагируют - это свой пустой кошелек. Обама оказался прав Ответить Цитировать Пожаловаться
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