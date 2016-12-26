Для жителей России главным событием 2016 года стал кризис

Главным событием года более 40% русских назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию.
При ответе на вопрос о событии года для России мнения разделились следующим образом. Каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. В прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов.
Каждый пятый респондент (21%) вспомнил о допинговом скандале с российскими спортсменами и их дисквалификации на Олимпиаде в Рио. Еще 20% опрошенных назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии. А вот такие, казалось бы, положительные события, как восстановление отношений с Турцией и выборы депутатов в Госдуму не произвели на жителей России впечатления, собрав всего 4% и 2% голосов соответственно.
В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше ста тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.
Напомним, что по данным "Левада-центра", самыми значимыми для жителей России стали рост цен/обесценивание денег (30%), избрание Дональда Трампа президентом США (28%), отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских Играх/в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала (23%), Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (23%), вооруженный конфликт в Сирии (22%). Выборы депутатов Государственной думы России вспомнили 13% респондентов, Панамский оффшорный скандал – 1%.ZN.UA