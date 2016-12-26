Для жителей России главным событием 2016 года стал кризис

Главным событием года более 40% русских назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию.

Жителям России почти нечего вспомнить, кроме кризиса Андрей Товстыженко, ZN.UA

Исследовательский холдинг Ромир, подводя итоги уходящего года, попросил респондентов назвать самые значимые, по их мнению, события 2016 года ви в мире. Выяснилось, что год запомнился в основном негативными событиями.

При ответе на вопрос о событии года для России мнения разделились следующим образом. Каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. В прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов.

Каждый пятый респондент (21%) вспомнил о допинговом скандале с российскими спортсменами и их дисквалификации на Олимпиаде в Рио. Еще 20% опрошенных назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии. А вот такие, казалось бы, положительные события, как восстановление отношений с Турцией и выборы депутатов в Госдуму не произвели на жителей России впечатления, собрав всего 4% и 2% голосов соответственно.

Ромир

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше ста тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.

Напомним, что по данным "Левада-центра", самыми значимыми для жителей России стали рост цен/обесценивание денег (30%), избрание Дональда Трампа президентом США (28%), отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских Играх/в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала (23%), Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (23%), вооруженный конфликт в Сирии (22%). Выборы депутатов Государственной думы России вспомнили 13% респондентов, Панамский оффшорный скандал – 1%.