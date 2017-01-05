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Директор Нацразведки США обвинил Китай в кибершпионаже

5 января в 21:42

По словам Клэппера, Китай в последнее время сократил свою киберактивность.

разведка шпионаж
Директор Национальной разведки США Клэппер обвинил Китай в кибершпионаже
ИноСМИ.ru

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что Китай осуществляет кибершпионаж против США и других иностранных целей.

"Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности", - сказал он.

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Ранее издание Business Insider писало, что распоряжение президента США Барака Обамы о введении санкций против киберпреступников нужный шаг. Но он, скорее всего, не остановит хакеров из Китая и России, которые работают на государство.

Новое распоряжение Обамы позволяет замораживать счета киберпреступников из-за рубежа, которые пытаются похитить в США важную информацию, навредить инфраструктуре или нарушить работу сетей.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги кибервойна США Китай
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