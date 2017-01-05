Директор Нацразведки США обвинил Китай в кибершпионаже

По словам Клэппера, Китай в последнее время сократил свою киберактивность.

Директор Национальной разведки США Клэппер обвинил Китай в кибершпионаже ИноСМИ.ru

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что Китай осуществляет кибершпионаж против США и других иностранных целей.

"Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности", - сказал он.

Ранее издание Business Insider писало, что распоряжение президента США Барака Обамы о введении санкций против киберпреступников нужный шаг. Но он, скорее всего, не остановит хакеров из Китая и России, которые работают на государство.

Новое распоряжение Обамы позволяет замораживать счета киберпреступников из-за рубежа, которые пытаются похитить в США важную информацию, навредить инфраструктуре или нарушить работу сетей.