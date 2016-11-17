Директор Национальной разведки США подал в отставку

Он стал первым чиновником из администрации Обамы, который объявил о своем увольнении.

Клэппер подал в отставку. balkan-lenta.info

Глава Национальной разведкиДжеймс Клэппер подал в отставку через неделю после того, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах.

Об этом сообщает The Independent, добавляя, что все работники администрации президента Барака Обамы, согласно процедуре, должны уволиться до инаугурации победителя на выборах. Однако Клэппер стал первым. Он передал свое письмо об отставке в среду вечером.

Выступая перед комитетом по разведке Палаты представителей, Клэппер сказал, что он "чувствует себя довольно хорошо" после своего решения. Члены комитета в шутку попросили его остаться "еще на четыре года", но он отказался, пошутив в ответ, что его жена будет не в восторге от такой идеи.

"У меня осталось 64 дня, и у меня будут проблемы с женой за каждый день после этого периода", - сказал Клэппер.

Издание напоминает, что еще год назад в одном из интервью директор разведки США говорил, что "считает дни" до конца президентства Обамы, чтобы наконец уйти с должности.

Напомним, что 8 ноября на выборах президента США одержал победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Сейчас идут процедуры передачи власти, которые осуществляет переходная команда. Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".