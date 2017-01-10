Директор ФБР рассказал о кибератаках РФ на сервера республиканцев

Серверы Демократической партии пострадали от российских хакеров гораздо серьезней.

Российские хакеры не обошли вниманием и серверы Республиканской партии, сообщил директор ФБР Facebook/James Comey

Директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались, связанных с российскими спецслужбами, передает CNN.

По словам Коми, хакерам удалось "проникнуть" на серверы комитета, на которых хранились старые и в конечном итоге не обнародованные электронные сообщения. Директор ФБР отметил, что у Бюро нет информации об успешном взломе команды Дональда Трампа или "актуальных серверов республиканцев".

Коми высказал предположение, что российские спецслужбы атаковали ресурсы демократов более обстоятельно, поэтому они пострадали от кибератак гораздо серьезней.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.