Директор ЦРУ посоветовал Трампу быть осторожным с Кремлем

Избранному президенту США следует быть осторожнее в высказываниях и анализировать последствия своих действий.

Глава ЦРУ Бреннан дал несколько советов будущему президенту США

Директор ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента СШАбыть более сдержанным в публичных заявлениях и соблюдать осторожность в отношениях с российским режимом, передает Reuters

"Спонтанность не способствует защите национальных интересов. Поэтому когда Трамп говорит или реагирует на что-то, ему необходимо убедиться, что он понимает, какие последствия и влияние это может оказать на США", – заявил Бреннан в воскресенье, 15 января.

Глава ЦРУ указал на необходимость осторожности в выстраивании отношений с Россией, так как у Трампа еще нет полного представления об опасностях для многих стран, которые от нее исходят.

Бреннан также выразил недоумение в связи с высказываниями избранного президента о работе спецслужб после публикации о наличии у РФ компромата на него.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.