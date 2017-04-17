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Действия США несут угрозу ядерной войны - постпред КНДР при ООН

17 апреля в 20:54

На Земле растет нестабильность. 

США КНДР
Постпред КНДР при ООН осудил действия США
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 Политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны, заявил в понедельник постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён.

"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.

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Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о достижении международного консенсуса о недопустимости ядерных испытаний в Северной Корее. То есть,  Китай и США согласились не терпеть больше провокации КНДР.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги КНДР США ядерный ракета Корея
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