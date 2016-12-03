Девять человек погибли и 25 пропали без вести при пожаре в ночном клубе в Калифорнии

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Пожарные еще не определили причину и место возгорания.

Во время пожара внутри здании находились около 50 человек 112 Украина

Девять человек погибли и 25 считаются пропавшими без вести после пожара, начавшегося в одном из зданий американского города Окленд, штат Калифорния.



В здании был запланирован концерт. Чиновники говорят, что во время пожара внутри находились около 50 человек, сообщает The Telegraph.



Большую часть здания до сих пор не проверили, а пожарные еще не определили причину и место возгорания.

Ранее сообщалось, что количество жертв от лесных пожаров в штате Тенесси, США, достигло 13-ти человек.