Топ Новости
<
>

Девять человек погибли и 25 пропали без вести при пожаре в ночном клубе в Калифорнии

3 декабря в 18:27

Пожарные еще не определили причину и место возгорания.

пожар
Во время пожара внутри здании находились около 50 человек
112 Украина

Девять человек погибли и 25 считаются пропавшими без вести после пожара, начавшегося в одном из зданий американского города Окленд, штат Калифорния.

В здании был запланирован концерт. Чиновники говорят, что во время пожара внутри находились около 50 человек, сообщает The Telegraph.

Большую часть здания до сих пор не проверили, а пожарные еще не определили причину и место возгорания.

 

Читайте также: В больнице остаются девять пострадавших во время пожара в ночном клубе Львова

Ранее сообщалось, что количество жертв от лесных пожаров в штате Тенесси, США, достигло 13-ти человек.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги пожар здание Калифорния
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости