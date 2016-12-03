Девять человек погибли и 25 пропали без вести при пожаре в ночном клубе в Калифорнии

Пожарные еще не определили причину и место возгорания.
Девять человек погибли и 25 считаются пропавшими без вести после пожара, начавшегося в одном из зданий американского города Окленд, штат Калифорния.
В здании был запланирован концерт. Чиновники говорят, что во время пожара внутри находились около 50 человек, сообщает The Telegraph.
Большую часть здания до сих пор не проверили, а пожарные еще не определили причину и место возгорания.
31st- pic.twitter.com/8TX6jk0iYq— Oakland Firefighters (@OaklandFireLive) 3 грудня 2016 р.
Ранее сообщалось, что количество жертв от лесных пожаров в штате Тенесси, США, достигло 13-ти человек.ZN.UA