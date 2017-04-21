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Дети Башара Асада начали учить русский язык

21 апреля в 14:54

В то время как лидер свободного мира, американский президент, называет Башара Асада "животным", дети диктатора думают о своем будущем.

Асад Янукович
Дети Башара Асада задумались о своем ростовском будущем
Сайт президента Украины
Дети сирийского президента Башара Асада в настоящее время учат русский язык, сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский", - сказал Хаддад, выступая в Совете федерации (верхней палате парламента) России.

Посол добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.

Напомним, что американский президент Дональд Трампа раскритиковал Россию за поддержку Башара Асада, отметив, что если бы РФ не поддержала сирийского диктатора, то сейчас не было бы проблем. Кроме того, Трамп назвал сирийского диктатора "животным".

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Подробнее о ракетном ударе США по силам Башара Асада читайте в материале Виталия Федянина "Томагавк для Путина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Сирия русский президент
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