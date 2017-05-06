Десятки тысяч людей вышли на акцию протеста в Варшаве

Организаторами акции являются оппозиционные польские партии.
В 13:30 протестующие прошли маршем от Банковой площади до площади Конституции, скандируя "Руки прочь от самоуправления" и "Здесь Польша". Перед началом шествия перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. Завершение акции запланировано на 18:00 по местному времени. На площади Конституции должен состоятся концерт.
Организаторы заявляют об участи в акции 70 тысяч человек, по данным полиции, на улицы Варшавы вышли 9 тысяч человек.
Участники акции принесли на марш флаги Польши и Евросоюза, транспаранты, таблички с лозунгами, символикой профсоюзов, политических партий и неправительственных организаций. У многих участников в руках синие воздушные шары – главный атрибут "Марша Свободы".
Напомним, рейтинг партии Ярослава Качинского "Право и справедливость", которая находится у власти в Польше, за месяц упал на 2,3% и составлял 30,5%. В это же время оппозиционная "Гражданская платформа" во главе с Дональдом Туском резко поднялась в электоральных опросах, и ее рейтинг достигал 29,2%.
Ранее сообщалось, что партия "Право и справедливость", которая сейчас находится у власти в Польше, ухудшает свои результаты в социологических опросах населения. В марте партию поддерживали 29% населения, что на 6% меньше, чем партия показывала на протяжении длительного времени.Европейская правда