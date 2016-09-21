Десятки беженцев утонули у берегов Египта

Паром затонул вскоре после выхода из порта Розетта.
Паром затонул вскоре после выхода из порта Розетта. На его борту находились беженцы преимущественно из Сирии и Египта. Всего на корабле находились около 600 человек, так что количество погибших может существенно увеличиться.
Пока спасатели достали из воды тела 29 беженцев – 18 мужчин, 10 женщин и одного ребенка.
По данным Международной организацией по миграции, в Средиземном море с начала 2016 года погибли около 3,2 тысячи беженцев, пытавшихся попасть в Европу. Также за восемь месяцев этого года в Европу через Средиземное море добрались около 290 тысяч мигрантов и беженцев.ZN.UA