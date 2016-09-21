Десятки беженцев утонули у берегов Египта

Паром затонул вскоре после выхода из порта Розетта.

Беженцы из Африки едут в Европу сотнями тысяч

У берегов Египта в Средиземном море потерпело крушение очередное судно, перевозившее нелегальных мигрантов . По меньшей мере, 29 человек погибли, десятки других пропали без вести, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Паром затонул вскоре после выхода из порта Розетта. На его борту находились беженцы преимущественно из Сирии и Египта. Всего на корабле находились около 600 человек, так что количество погибших может существенно увеличиться.

Пока спасатели достали из воды тела 29 беженцев – 18 мужчин, 10 женщин и одного ребенка.

По данным Международной организацией по миграции, в Средиземном море с начала 2016 года погибли около 3,2 тысячи беженцев, пытавшихся попасть в Европу. Также за восемь месяцев этого года в Европу через Средиземное море добрались около 290 тысяч мигрантов и беженцев.