Десять пожарных пострадали в результате взрыва газа в Нью-Джерси

В одном из зданий произошла утечка газа.
Пожарные и полиция прибыли по вызову жителей дома, пожаловавшихся на сильный запах газа. Эвакуация жильцов из здания, где произошла утечка, и из соседних домов была проведена вовремя.
После того, как люди покинули здания, произошел взрыв. В результате него два малоэтажных дома разрушены почти до основания, в третьем обвалилась крыша, возник пожар.
В больницу попали десять пожарных. У большинства из них зафиксировано временное нарушение слуха из-за взрывной волны. Полученные травмы не являются тяжелыми.
Никто из жильцов не пострадал, однако в результате инцидента 38 человек остались без крыши над головой.
Напомним, ранее в Тбилиси на Колхозной площади взорвали автомобиль депутата парламента страны, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе. Пострадали несколько человек.ТАСС