Десять пожарных пострадали в результате взрыва газа в Нью-Джерси

В одном из зданий произошла утечка газа.

Взрыв уничтожил два жилых дома почти до основания

Десять сотрудников пожарной службы пострадали в результате взрыва, вызванного утечкой газа, в одном из домов в американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси), сообщают местные СМИ.

Пожарные и полиция прибыли по вызову жителей дома, пожаловавшихся на сильный запах газа. Эвакуация жильцов из здания, где произошла утечка, и из соседних домов была проведена вовремя.

После того, как люди покинули здания, произошел взрыв. В результате него два малоэтажных дома разрушены почти до основания, в третьем обвалилась крыша, возник пожар.

В больницу попали десять пожарных. У большинства из них зафиксировано временное нарушение слуха из-за взрывной волны. Полученные травмы не являются тяжелыми.

Никто из жильцов не пострадал, однако в результате инцидента 38 человек остались без крыши над головой.

Напомним, ранее в Тбилиси на Колхозной площади взорвали автомобиль депутата парламента страны, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе. Пострадали несколько человек.