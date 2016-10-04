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Десять пожарных пострадали в результате взрыва газа в Нью-Джерси

4 октября в 23:10

В одном из зданий произошла утечка газа.

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Взрыв уничтожил два жилых дома почти до основания
Десять сотрудников пожарной службы пострадали в результате взрыва, вызванного утечкой газа, в одном из домов в американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси), сообщают местные СМИ.

Пожарные и полиция прибыли по вызову жителей дома, пожаловавшихся на сильный запах газа. Эвакуация жильцов из здания, где произошла утечка, и из соседних домов была проведена вовремя.

После того, как люди покинули здания, произошел взрыв. В результате него два малоэтажных дома разрушены почти до основания, в третьем обвалилась крыша, возник пожар.

В больницу попали десять пожарных. У большинства из них зафиксировано временное нарушение слуха из-за взрывной волны. Полученные травмы не являются тяжелыми.

Никто из жильцов не пострадал, однако в результате инцидента 38 человек остались без крыши над головой.

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Напомним, ранее в Тбилиси на Колхозной площади взорвали автомобиль депутата парламента страны, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе. Пострадали несколько человек.

По материалам: ТАСС
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Тэги Нью-Джерси взрыв пожар утечка пожарные полиция
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