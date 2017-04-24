Депутаты ПАСЕ официально требуют отставки Аграмунта из-за его поездки в Сирию с россиянами

Главы фракций Социалистов и ЕНП призвали главу ПАСЕ подать в отставку.
При этом сейчас не существует официальной процедуры импичмента главы ПАСЕ, чем и воспользовался Аграмунт. Однако депутаты заблокировали заседание, пока этот вопрос не будет рассмотрен.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.
Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.
Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.
Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Европейская правда