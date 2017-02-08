Депутат Европарламента призвала РФ освободить Сущенко

8 февраля незаконно задержанный Россией украинский журналист отмечает день рождения.

Депутат Европарламента потребовала освободить Сущенко Укринформ

Член комитета Европарламента по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС, заместитель комитета по охране окружающей среды Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко

"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицированного обвиняемого. Освободите Сущенко", - написала она в Twitter.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".