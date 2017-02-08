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Депутат Европарламента призвала РФ освободить Сущенко

8 февраля в 22:48

8 февраля незаконно задержанный Россией украинский журналист отмечает день рождения.    

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Депутат Европарламента потребовала освободить Сущенко
Укринформ
Член комитета Европарламента по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС, заместитель комитета по охране окружающей среды Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко

"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицированного обвиняемого. Освободите Сущенко", - написала она в Twitter.


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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Сущенко день освобождение журналист рождения Рома комитет Twitter Европа
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