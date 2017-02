Депутат Европарламента призвала РФ освободить Сущенко

Член комитета Европарламента по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС, заместитель комитета по охране окружающей среды Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко

"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицированного обвиняемого. Освободите Сущенко", - написала она в Twitter.

On his birthday & day131 in Lefortovo prison I ask: drop spurious charges #FreeSushchenko #LetMyPeopleGo @mfa_russia pic.twitter.com/jOmMJkmSl2