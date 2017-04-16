Демонстрация силы Трампом в Сирии может ослабить внутренние позиции Си Цзиньпина в Китае – эксперт

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Показательно, что лично китайский лидер никак не отреагировал на авиаудары США по Сирии.

Что действительно удалось Трампу, так это в очередной раз жестко потроллить Си Цзиньпина

Нанесяровно в момент визита китайского лидера, Дональду Трампу удалось в очередной раз "жестко потроллить" Си Цзиньпина. Об этом в своей статье дляпишет эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор напоминает, что китайские официальные лица чрезвычайно чувствительны к протоколу и освещению своих государственных визитов. Достаточно вспомнить обиду, оставшуюся у них после предыдущего визита Си Цзиньпина в США в 2015 году, который был отодвинут в тень одновременным туром Папы Франциска по США. Совпадение во времени саммита в Мар-а-Лаго и "боевого крещения" Трампа в качестве главнокомандующего было расценено Китаем как знак неуважения, попытка американского президента "присвоить себе все шоу".

"Показательно, что лично китайский лидер никак не отреагировал на авиаудары США по Сирии. Китайские СМИ, за редким исключением, также обошли это событие вниманием, освещая в основном позитивные моменты саммита", пишет Курнышова.

Еще одной возможностью для США использовать демонстрацию силы в Шайрате для давления на руководство КНР является ослабление позиций самого Си Цзиньпиня в китайском политическом раскладе, отмечает эксперт. Осенью нынешнего года пройдет очередной, XIX съезд Компартии Китая. Внешнеполитические неудачи китайского лидера станут для него чувствительными — Си строит свою внешнюю политику на собственной концепции "китайской мечты", согласно которой Китай займет на международной арене подобающее место, давая простым китайцам основание для гордости за свою страну. В отличие от предшественников, нынешний китайский лидер открыто говорит о глобальном характере задач внешней политики и о лидерстве КНР в международных делах.

Ранее сообщалось, что. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".