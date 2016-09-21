Демократы в России cломлены и сдались – NYT

Издание пишет, что российские выборы и парламент стали очень символичными и больше не имеют никакого влияния на политику страны.

После парламентских выборов Путин крепко сосредоточил всю власть в своих руках. Единая Россия

В минувшие выходные на парламентских выборах партиянапрямую получила три четверти мест в Государственной Думе России. Остальные места тоже достались ей, но опосредованно, через номинально "оппозиционные" партии, которые на самом деле лояльны к Кремлю.

Все это произошло на фоне застойной экономики, санкций, которые ввел Запад, и страха в некоторых кругах перед тем, что правительство теперь еще больше ограничит гражданские свободы. Что же дает такая победа на выборах?

"Она в определенной степени оправдывает то, что Владимир Путин и его друзья в Кремле теперь полностью контролируют российскую политику. Через 25 лет после падения СССР Россия, похоже, сделала полный круг и вернулась к псевдо-парламенту, единственная функция которого – это обеспечить подобие законности действиям авторитарного правителя", - пишет в редакционной статье New York Times.

Издание отмечает, что постсоветская российская конституция уже наделяет президента и правительство большими полномочиями, чем Думу. Но нижняя палата парламента, по крайней мере, была к этому времени платформой, где оппозиция могла критиковать и ставить под сомнение политику Кремля. Но теперь даже его функция отошла в прошлое.

Это правда, что после почти 17 лет своего правления в роли президента или премьера, Путин получил невероятную популярность на уровне 80% благодаря своей демагогии и заявлениям о противостоянии США, которые он обвиняет во всех российских бедах, а также на обещаниях восстановить былое имперское величие России.

Однако, более широкая правда в том, что политических оппонентов Путина систематически сажали в тюрьму, изгоняли из страны, запугивали, и, как свидетельствует случай Бориса Немцова, даже убивали. К сожалению, те оппозиционные кандидаты, которые все же баллотируются, так и не смогли объединиться в серьезный политический блок, они не имеют доступа к эфиру на крупных телеканалах, а их доноры напуганы и отказались от них. Их кампании были сорваны хакерами и провокаторами.

"Единственным способом для избирателей выразить свое несогласие, было не прийти на голосование. Поэтому явка на уровне 47,8% была самой низкой за всю историю постсоветской России", - пишет издание, напоминая, что рекордно низкая заинтересованность выборами прослеживалась в больших городах.

Теперь Путин может спокойно оставаться президентом еще на шесть лет, если он выберет себя в 2018 году. Его хватка во власти защищена. Нынешние парламентские выборы лишь показали, что россияне, которые когда-то пытались создать настоящую демократию в России, теперь сломлены, устранены или по крайней мере пока что сдались.

Напомним, что проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма не признают страны Запада. О непризнании легитимности их проведения и результатов уже заявили, в частности, Канада и Франция. Подобную позицию также занял Европарламент.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.