Демократы сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе - Reuters

Партия вероятного президента США боится, что из-за скандалов американцы не поддержат ее на парламентских выборах.

Демократы не ждут, что после победы Клинтон им удастся отвоевать места у республиканцев. Florida Atlantic University Libraries

В то время, когда избиратели в США идут на участки, многие в рядах Демократической партии не ждет от победы Хиллари Клинтон большой выгоды для представительства политической силы в парламенте.

Попыткам демократов получить больше мест в Сенате и Палате представителей могут помешать заявления ФБР по серверу кандидата в президенты, вокруг которых разгорелся скандал в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате, хотя ранее считалось, что демократы могут "подвинуть" республиканцев с некоторых мест. Сегодня республиканцы имеют большинство мандатов в обеих палатах американского парламента. В это же время, политолог Ларри Сабато из Университета Вирджинии убежден, что после президентских выборов две основе партии пополам поделят места в Конгрессе.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

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