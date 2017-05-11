Демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию в отношении России - FT

Сенаторы собираются допросить Коме.

Лидер демократов в Комитете Сената по разведке считает, что Трамп препятствует расследованию. money.cnn.com

Представитель от демократов в Комитете Сената по вопросам разведки Марк Уорнер обвинил президентав попытке помешать расследованию вмешательства России в выборы в США через увольнение директора ФБР Джеймса Коми.

"Невозможно игнорировать тот факт, что один из лидеров разведывательного сообщества сегодня не с нами", - цитирует слова Уорнера Financial Times, которые он сказал во время заседания, которое было назначено еще до увольнения Коми.

Для многих людей, в том числе и для меня, тяжело избежать висковку, что решение президента уволить директора Коми связано с расследованием ФБР по России. И это неприемлемо", - добавил он.

Уорнер также сказал, что Комитет по вопросам разведки вызовет Коми, чтобы поставить "серию сложных вопросов", связанных с возможным сотрудничеством команды Трампа с российским правительством во время избирательной кампании.

"Однако, действия президента Трампа на этой неделе стоили нам возможности узнать правду, по крайней мере сегодня", - сказал Уорнер.

Коми должен был выступить перед комитетом в роли директора ФБР сегодня. Но вместо этого бюро представлял Эндрю МакКабе, который временно возглавил его после увольнения Коми. МакКабе отказался комментировать вопрос о возможных разговоров между экс-директором ФБР и президентом США. При этом, он пообещал сообщить в Комитет Сената по вопросам разведки, если Белый дом попытается надавить на него лично или на ФБР. Он также заверил, что расследование дела о вмешательстве России в выборы в США продолжается, несмотря на освобождение Коме.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.