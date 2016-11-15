Дело против Улюкаева может стать предвестником масштабных чисток в РФ – Bloomberg

Эксперты опасаются, что этот первый арест может означать, что наступление ястребов в Кремле против либералов уже начался.

Эксперты предполагают, что после Улюкаева в России могут посадить и других чиновников высокого ранга. Российская газета

Задержание министра экономики Россииможет перерасти в первое заключение чиновника высшего ранга за все 16 лет правления Владимира Путина.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что министра обвиняют в получении 2 миллионов долларов взятки в процессе продажи государственной доли в компании "Башнефть" другому государственному предприятию – "Роснефть". Но поскольку производитель нефти сотрудничает со следствием, против него не возбуждено никаких дел.

Издание пишет, что арест известного либерального экономиста шокировал правительство и бизнес-элиты. Желание "Роснефти" купить долю в "Башнефть" с самого начала вызвало внутренний конфликт в российском правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные чиновники, включая Улюкаева выступали против сделки до тех пор, пока Путин не решил поддержать ее. Российский президент два года назад хвалил задержанного министра экономики и называл его "одним из лучших специалистов в экономической сфере".

"Улюкаев ассоциировался с либеральными экономическими реформами с 1990-х годов, и многим людям среди элит он не нравился. Это означает, что могли быть политические мотивы", - прокомментировала эксперт-кремлинолог Ольга Крыштановская.

Если российский суд признает министра виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что дело Улюкаева доказывает, что якобы в России перед законом равны все. А государственная пропаганда изобразила задержания министра экономики как "борьбу против коррупции".

"Впервые наручники надели на руки министру. Этот прецедент может распространиться и на других людей, возможно даже более высокого ранга", - сказал председатель независимой исследовательской группы "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов.

По мнению экономиста ING Group Дмитрия Полевого, худшим сценарием будет, если дело против Улюкаева окажется "наступлением" ястребов Кремля против либералов в правительстве, которые пытались сбалансировать российский бюджет и минимизировать последствия от обвала цен на нефть.

Тем временем министру экономики России предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки. В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Улюкаев был задержан накануне по подозрению в получении взятки наличными в размере 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть".