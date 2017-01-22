Делегация США не поедет в Астану на переговоры по Сирии

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США на переговорах будет представлять посла в Казахстане.

США не отправят делегацию в Казахстан на переговоры по Сирии summerworkandtravel.org

В Государственном департаменте США сообщили, что делегация страны не поедет на переговоры по Сирии в столице Казахстана Астане, которые состоятся 23 января.



Исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер заявил, что США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.



"Учитывая инаугурацию президента, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане", сказал Тонер, передает Reuters.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа отправит эксперта по Ближнему востоку на переговоры по конфликту в Сирии в Астану 23 января.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона согласилась, что Соединенные Штаты должны принимать участие в переговорах о политическом будущем Сирии в столице Казахстана Астане.

Ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.

Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".