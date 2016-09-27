Дебаты могут помочь Клинтон склонить на свою сторону тех, кто еще не определился – The Economist

Издание пишет, что избиратели, которые до этого времени не решили, за кого голосовать, видели на дебатах хорошо подготовленного политика и чудака, который путался в собственных заявлениях.

Клинтон во время дебатов выглядела более уверенно. instagram/hillaryclinton

Когда губернатор Алабамы Джордж Уоллес проводил свою популистскую кампанию, пытаясь завоевать пост президентав 1968 году, его жену, Лурлин Уоллес, спросили, что людям больше всего нравится в ее мужчине.

"Когда он в эфире Meet the Press, они слушают его и думают: вот я бы так же ответил, если бы был там", - ответила она.

"Помните эту фразу, когда читаете уверенные оценки, что Хиллари Клинтон победила на первых президентских дебатах", - пишет сегодня The Economist, добавляя, что нынешнюю кампанию можно сравнить с несимметричным военным противостоянием.

Кандидаты точно не на одном уровне. Много людей, кто смотрел дебаты по телевидению, могут решить, что Дональд Трамп победил, ведь он более уверенно начал.

Клинтон пришлось отвечать на вопросы об экономике с самого начала. Она колебалась и не использовала возможность указать на последние новости, что доходы всех растут. На фоне этих первых неуверенных ответов Трамп выглядел если не по-президентски, то точно не лишним, хотя рядом с ним стояла бывший сенатор и Госсекретарь. Он эффективно пошел в атаку против Клинтон, попытавшись повернуть ее опыт против нее же: "Вы были на государственных должностях 30 лет, тогда почему же не исправили все те проблемы, о которых сейчас говорите?".

15 минут дебатов из 90 в целом имели очень странный вид. Модератор Лестер Голт пытался заставить кандидатов не кричать друг на друга. Клинтон устроила несколько личных атак против Трампа, на которые он не смог не ответить. В результате, он был растоптан, как и во время праймериз. Клинтон была хорошо подготовлена и многословна.

К концу дебатов Трампу пришлось оправдываться, почему он уклонялся от уплаты налогов в федеральный бюджет (на что он ответил: "Это сделало меня умнее"), а также отрицать свои же слова о войне в Ираке и климатических изменениях, которые он на самом деле сказал.

Клинтон же закончила на твердой ноте. Ее лучшая реплика о том, что "слова имеют значение, если баллотироваться в президенты. И они точно имеют значение, когда ты президент". При этом она добавила, что хотела бы заверить союзников Америки, что слову Вашингтона можно верить.

"Те, кто начал смотреть дебаты с мыслью, что Трамп не подходит на роль президента, вряд ли изменили свое мнение. Те, кто изначально думал, что Клинтон опасная социалистка, которую нужно замкнуть, вряд ли увидел нечто, что заставило бы их думать иначе. Но что увидели 10-20% избирателей, которые во время опросов ответили, что еще не определились, за кого голосовать? Они увидели хорошо подготовленного и немного несобранного кандидата в президенты и того другого, который вел себя очень странно. Поэтому 1-0 в пользу Клинтон", - пишет издание.

Тем временем, издание Time писало, что в США состоялись первые дебаты эры "пост-правды". Ведь взгляды кандидатов в президенты США расходятся не только на факты, но и на важность их правдивости.

Тем временем, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.