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Дебаты Макрона и Ле Пен состоятся за три дня до второго тура выборов

24 апреля в 20:02

Трансляцию дебатов кандидатов в президенты Франции будут вести телеканалы France 2 и TF1.

Ле Пен Макрон
Макрон и Ле Пен встретятся 3 мая
Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов пройдут 3 мая.

Ожидается, что встреча кандидатов будет транслироваться в прямом эфире телеканалов France 2 и TF1.

Ранее сообщалось, что во Франции полностью подсчитали голоса избирателей в ходе первого тура президентских выборов. Во второй тур выходят независимый кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, набравший 23.75%, и лидер право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 21,53% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

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Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы Макрон Ле Пен дебаты
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