Дебаты Клинтон и Трампа побили рекорд по количеству телезрителей

Предыдущий рекорд принадлежал Рейгану и Картеру.

Клинтон и Трамп установили рекорд

Предыдущий рекорд был установлен в 1980 году, когда на дебатах встретились кандидат в президенты США Рональд Рейган и Джимми Картер. Их посмотрели 80,6 млн человек.

В нынешних подсчетах не учитывалась аудитория, которая увидела дебаты через онлайн-трансляции в интернете.

Напомним, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.