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Дебаты Клинтон и Трампа побили рекорд по количеству телезрителей

28 сентября в 07:55

Предыдущий рекорд принадлежал Рейгану и Картеру.

Клинтон Трамп
Клинтон и Трамп установили рекорд
Телевизионные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа (Республиканская партия) и Хиллари Клинтон (Демократическая партия) посмотрели 84 миллиона телезрителей, посчитали в американской социологической компании Nielsen. Таким образом побит рекорд просмотров дебатов американских политиков, пишет 112.ua со ссылкой на Reuters.

Предыдущий рекорд был установлен в 1980 году, когда на дебатах встретились кандидат в президенты США Рональд Рейган и Джимми Картер. Их посмотрели 80,6 млн человек.

В нынешних подсчетах не учитывалась аудитория, которая увидела дебаты через онлайн-трансляции в интернете. 

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Напомним, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%. 

По материалам: 112.ua
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