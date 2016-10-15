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Дальнейшая изоляция России может представлять серьезную угрозу для Украины - мнение

15 октября в 13:52

Если терять больше нечего, возникнет желание обострить конфликт, невзирая на последствия.

Кремль_закат
Грищенко считает, что Кремль опасно загонять в угол
GlobalPost
Дальнейшая изоляция России, в привязке к требованию кардинальной смены ее политики, может представлять серьезную угрозу для Украины.

Об этом ZN.UA заявил Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел.

"Если терять больше нечего, возникнет желание обострить конфликт, невзирая на последствия, ведь все рычаги влияния и сдерживания со стороны Запада уже будут реально исчерпаны", - считает он.

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По мнению Грищенко, возможность развертывания полномасштабного конфликта между РФ и США представляет угрозу не только для Украины, но также для Европы и, потенциально, для всего мира.
"Обострение конфликта, особенно если Россия будет жестко поддерживать режим Б.Асада в Сирии, разрывать двух- и многосторонние соглашения по контролю над вооружением, блокировать урегулирование конфликта на востоке Украины — может привести к формированию широкого консенсуса в США и Европе о продлении экономических санкций и усилении политического давления на Россию. Следующему президенту США может быть выгодна демонстрирация решимости в объединении Запада для отпора РФ, хотя не все в Европе будут от этого в восторге. В среднесрочной перспективе это может существенно ослабить Россию в политическом и экономическом плане, а также отвратить от нее тех, кто сейчас ее поддерживает", - считает экс-министр.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия
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2 комментария
  • Марк Краснов Сегодня, 14:14 Еще один агент лаптестраны-маскваабада,ничего они не могут сделать ,потому что,наворовали миллиарды и держат их на западе ,как и свои семьи,а рашка для них так,бабло нарубить!Поэтому совет всем "полезным идиотам", не надо голой жо.ой пугать ежа,даже если тебе хорошо проплатили. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Кузьменко Сегодня, 14:06 Еще один пророк по фамилии Грищенко. У нас война, а на войне, как на войне. Мы должны победить врага Россию или она победит нас. И никакая "пятая колонна" нас не свернет с пути к победе. Ответить Цитировать Пожаловаться
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