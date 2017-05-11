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ЦРУ создало центр по противодействию ядерной угрозе со стороны КНДР

11 мая в 04:02

В центре будут работать только опытные сотрудники спецслужбы.

ЦРУ
ЦРУ создало центр по борьбе с Северной Кореей
Центральное разведывательное управление США создало специальный центр по противодействию угрозам, которые несет в себе ядерная программа КНДР.

 "Создание этого центра поможет нам аккумулировать усилия по борьбе с ядерными амбициями Пхеньяна",— заявил директор ЦРУ Майкл Помпео, пишет "КоммерсантЪ".

В центр принимаются опытные сотрудники ведомства, которые будут взаимодействовать со всем американским разведсообществом. 

Читайте также: КНДР обвинила США в подталкивании Корейского полуострова к ядерной войне

Ранее в КНДР обвинили ЦРУ в подготовке покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына. 

Подробнее о действиях США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Коммерсантъ
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Тэги КНДР ЦРУ США ядерный
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