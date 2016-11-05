Ципрас сменил ряд министров и пообещал ускорить приватизацию в угоду кредиторам Греции

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Премьер Греции переформатировал правительство, чтобы успокоить кредиторов.

Ципрас переформатировал правительство, чтобы успокоить кредиторов Греции kremlin.ru

Правительство Греции подверглось кадровым перестановкам ввиду того, что ряд министров выступали против реформ, проведения которых требуют международные кредиторы страны для предоставления нового транша финансовой помощи.

В частности, премьер Алексис Ципрас уволил и перевел в другие кресла нескольких министров. При этом посты за министрами, которые привлечены к переговорам с кредиторами, были сохранены, сообщает Ekathimerini.

Министр энергетики Панос Скурлетис, который выступал против полной приватизации государственной энергетической корпорации, на чем настаивают кредиторы Греции, был переведен на должность министра внутренних дел.

Новых руководителей получили министерства финансов, юстиции, труда и образования. Бывшего руководителя греческого ведомства по вопросам приватизации Ципрас назначил государственным секретарем по вопросам экономики.

Обозреватели отмечают, что таким решением премьер, очевидно, пошел навстречу требованиям кредиторов, которые стремятся ускорить темпы приватизации.

Ранее сообщалось, что совет директоров Европейского механизма стабильности (ESM) одобрил выделение Греции 2,8 млрд евро в рамках третьей кредитной программы после выполнения страной необходимых реформ.

Греция, чтобы получить эти деньги, выполнила более десятка различных реформ. В частности, проведены преобразования в энергетическом секторе, в пенсионной сфере, создан фонд для приватизации крупных госкомпаний. В его ведение будут переданы два предприятия водоснабжения, генерирующая группа PPC, оператор Афинского метрополитена, производитель стрелкового оружия Elbo.

МВФ, который пока не участвует в кредитовании страны, полагает, что экономика Греции вернется к росту в следующем году. При этом аналитики Фонда выделяют четыре проблемные области, а именно: чрезмерные бюджетные расходы на пенсионное обеспечение, которые финансируются за счет высоких налогов со сравнительно небольшой налоговой базы; финансовые проблемы банков страны и частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; и непомерно высокий объем госдолга.