ЦИК Молдовы официально признала избрание Додона президентом

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Решение ЦИК должен проверить Конституционный суд.

Додон официально выиграл на выборах в Молдове Flickr/Jurnalul Bucurestiului

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова утвердила победу лидера Партии социалистов Игоря Додона, сообщается в отчете ЦИК.

"За Игоря Додона, кандидата от Партии социалистов Молдовы, голоса отдали 834 тыс. избирателей (52,27%), за Майю Санду, кандидата от партии "Действие и солидарность", проголосовали 766,5 тыс. избирателей (47,7%)", - заявила председатель ЦИК Алина Руссу, передает Publika.

По данным комиссии, явка во втором туре президентских выборов превысила 1,6 млн. избирателей, тогда как правом голоса наделены 2,8 млн. граждан страны.

ЦИК должен в течении трех дней с момент публикации отчета направить его в Конституционный суд, который обязан отменить или утвердить итоги голосования в течение десяти дней после получения отчета ЦИК.

В воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71% голосов. По результатам обработки 97% протоколов Додон получил 55% голосов. За его конкурентку, кандидата от проевропейских партий Майю Санду проголосовали 45% избирателей.

Как заявил Додон, все соглашения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе.