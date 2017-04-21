Что важно знать о главных кандидатах в президенты Франции

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ZN.UA собрал все самое главное об основных кандидатах в президенты Франции и их отношении к Украине.

Макрон и Ле Пен остаются фаворитами президентской гонки, однако шансы попадания во второй тур других кандидатов велики

23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов, в котором определятся два главных претендента на роль главы страны. За выход во второй тур поборются 11 кандидатов, четверо из которых имеют реальные шансы на победу.собрал главную информацию по основным кандидатам.

Кто имеет наибольшие шансы выйти во второй тур?

Кандидатами с наивысшим рейтингом остаются центрист Эммануэль Макрон, а также ультраправая Марин Ле Пен с рейтингом 23% и 22% соответственно. На третьем месте расположился некогда фаворит Франсуа Фийон, которого сейчас поддерживают 21% избирателей. Замыкает лидирующую четверку представитель левых сил Жан-Люк Меланшон, которого поддерживают 18% избирателей.

Представитель партии правительства Бенуа Амон имеет лишь 8% поддержки, что означает о практически нереальном выходе кандидата во второй тур. Тем не менее, стоит отметить, что именно Амон является самым последовательным сторонником антироссийских санкций и поддержки Украины среди кандидатов. Амон неоднократно упоминал о желании продолжить политику Франсуа Олланда в давлении Франции на Россию по вопросу Минских соглашений.

Среди остальных кандидатов же доминируют пророссийские взгляды, однако встречаются и исключения.

Эммануэль Макрон

Facebook/Emmanuel Macron

Макрон является самым молодым и одновременно самым рейтинговым кандидатом нынешних выборов. Кроме наивысшей поддержки в первом туре, Макрон имеет весомое преимущество над любым другим кандидатом во втором туре. Сторонников этого кандидата радует взвешенная фискальная политика, положительное отношение к Европе и месту Франции в ней, а также хорошие отношения с мировыми лидерами. Противники Макрона вспоминают ему его банкирское прошлое (намекая на лоббирование интересов самых богатых), а также жалуются на отсутствие сильной команды за его спиной.

Внешнеполитическая повестка Макрона является самой позитивной для Украины, среди главных претендентов на пост главы государства. Макрон неоднократно осуждал российскую агрессию, а также говорил про необходимость усиления Евросоюза. При этом, хотя Макрон говорит про необходимость диалога с Россией, он напоминает про ее нарушения международного права в случае аннексии Крыма. Потому этого кандидата критикуют в Москве, а глава штаба Макрона заявлял про информационные и кибератаки на их сервера со стороны России.

Марин Ле Пен

Facebook/Marine Le Pen

Внешняя политика Ле Пен является зеркальной противоположностью по отношению к Макрону. Ле Пен предлагает отказаться от Шенгенского соглашения и закрыть границы. Кроме того глава ультраправого "Национального фронта" заявляла про. Правда в последние дни агитации Ле Пен сбавила темп и сконцентрировалась на борьбе с иммиграцией и закрытии границ, предлагая вынести остальные вопросы на референдумы.

Ле Пен откровенно заигрывает с Москвой, рассуждая о бессмысленности санкций, российском Крыме и союзе с Владимиром Путиным для борьбы с глобалистами. Ранее Ле Пен обвиняли в получении кредитов от российских банков, а ее визиты в Москву не оставляют сомнений в ее внешнеполитических приоритетах.

Главу "национального фронта" обвиняют в нескольких нарушениях, среди которых незаконное присвоение денег Евросоюза. Впрочем сейчас Ле Пен отказывается свидетельствовать по этому делу, используя депутатскую неприкосновенность.

Несмотря на свой высокий рейтинг и долгое лидерство в соцопросах, Ле Пен прогнозируемо проигрывает любому из трех ее основных соперников во втором туре.

Франсуа Фийон

Wikimedia commons

В январе Франсуа Фиойна считался главным претендентом на пост президента, однако после судебного дела против его жены, рейтинги кандидата от "Республиканцев" значительно просели. Тем не менее, он находится в нескольких процентах от лидера, а недавняя поддержка экс-президента Николя Саркози даст ему голоса тех республиканцев, которые ранее сомневались в своем выборе.

Фийон имеет сильную экономическую программу, однако ее радикальность злит электорат левых партий. А к внешнеполитической части программы Фийона остается много вопросов. Республиканец говорит про важность ЕС для Франции и готовность проводить в нем трансформации. Однако Фийон имеет симпатии и к России, пускай не такие открытые как Ле Пен, однако все равно заметные. Фийон часто обходил вопрос антироссийских санкций, а накануне заявил про бессмысленность обсуждения вопроса Крыма, который, по мнению кандидата, "культурно, исторически и лингвистически российский".

Кандидат от "Республиканцев" также имеет в своем багаже подозрительную историю с манипуляцией российского государственного иновещателя "Sputnik", который завысил рейтинги кандидата. Важным сигналом по отношению к Украине было и голосование Европарламента по безвизу Украине. Из всей фракции "ЕНП", воздержались (а один депутат даже отдал голос против) только члены партии Фийона.

Жан-Люк Меланшон

Facebook/Jean-Luc Mélenchon

Меланшон стал самой большой неожиданностью последних недель кампании, сначала победив на теледебатах, а потом стремительно ворвавшись в когорту самых рейтинговых кандидатов. Важным секретом успеха Меланшона стали его "договоренности о ненападении" с социалистом Амоном. В итоге Меланшон сконцентрировал вокруг себя основную массу левого электората страны.

Представитель политсилы, которая поглотила французских коммунистов, Меланшон очень противоречив в своей программе. С одной стороны он играет на поле социального популизма, зеленой энергетики и открытого общества. С другой – привлекает протестный электорат критикой Евросоюза и НАТО. Меланшон концентрируется на внутренних вопросах Франции, однако не выявляет антипатии к России. Более того, на фоне ярого антиамериканизма кандидата, вопрос России отходит на второй план.

Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что левый кандидат Жан-Люк Меланшон был самым убедительным в эфире. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.