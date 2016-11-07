Что Хиллари Клинтон говорила об Украине?

На протяжении всей кампании Клинтон осуждала российскую агрессию и настаивала, что Запад должен больше помогать украинцам.

Клинтон настаивала, что Запад слишком мало делает для помощи Украине. Hillary Clinton/Facebook

В отличие от ее соперника-республиканца Дональда Трампа, для кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон эта избирательная – не первые шаги в политике.

Она уже успела побыть и первой леди штата Арканзас, и первой леди США, а также сенатором от штата Нью-Йорк и даже второй в американской истории женщиной на посту Госсекретаря. Клинтон несколько раз приезжала в Киеве за последние 25 лет в разных ипостасях.

В последний раз в Украине она была еще до того, как решила во второй раз бороться за Овальный кабинет. Тогда, в 2013 году, Россия еще не оккупировала Крым и не развязала войну на Донбассе. А Клинтон выступала на саммите YES не в Киеве, а в Ялте, убеждая тогдашнюю украинскую власть в том, что соглашение об ассоциации будет полезным для всех.

"Мы США, за то, чтобы Украина интегрировалась в Европу. Тесные отношения Украины с Евросоюзом будут выгодны и Украине, и Европе, и всему миру. Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли будет означать модернизацию торговых отношений между Украиной и огромным мировым рынком", - говорила она.

Также Клинтон предвещала Украине "большое будущее", перечисляя ее природные ресурсы и товары, которые она производит.

"Список природных ресурсов, которыми богата Украина - природный и сланцевый газ - дает ей возможность двигаться вперед и стать энергетически независимой страной, а сельскохозяйственные продукты, прекрасные шоколадные конфеты можно экспортировать во многие страны мира ", - сказала Клинтон, не подозревая, что через год владелец одной из кондитерских фабрик станет президентом Украины.

В марте 2014 года, не будучи ни Госсекретарем, ни сенатором, ни даже кандидатом в президенты, Клинтон жестко раскритиковала вторжения России в Крым. При этом она сравнила российские действия с аннексиями территорий перед Второй мировой войной, которые провел нацистский режим Германии.

"Президент Путин и другие россияне говорят, что якобы им пришлось вторгнуться в Крым и даже на Восток Украины потому, что им нужно защитить "русское меньшинство". И именно это нам напоминает те заявления, которые были сделаны в 1930-х годах, когда Германия под управлением нацистов утверждала, что ей необходимо "защитить" немецкие меньшинства в Польше, Чехословакии и в других уголках Европы. Поэтому я хотела бы, чтобы все посмотрели на вещи с исторической ретроспективы", - сказала Клинтон.

22 января 2015 года, когда боевые действия в Донбассе разгорались, Клинтон призвала США оказать Украине большую военную и финансовую помощь.

"Я абсолютно уверена, что США должны делать гораздо больше для того, чтобы Украина смогла защитить свои границы. Новое оборудование, новая подготовка для военных - вот, что нужно сейчас Украине. США и НАТО очень неохотно это делали и, я так понимаю, только из-за того, что это вязкая и потенциально опасная ситуация", - заявила Хиллари Клинтон.

"Теперь я думаю, что украинская армия и украинский народ, которые сражаются с боевиками, доказали, что они достойны большей поддержки", - добавила Клинтон.

12 апреле 2015 года Хиллари Клинтон официально объявила о начале своей борьбы за пост президента США, подчеркнув, что американцам "каждый день нужен чемпион". И именно она хочет таким "чемпионом" стать.

Уже через два дня после объявления своих намерений Клинтон напомнила о войне в Украине и призвала сохранить НАТО.

"С учетом повышенной агрессивности России, которая всячески запугивает страны Балтии, и того, что мы видели в Восточной Украине, и стремлений России перечертить карту Европы, не в наших интересах ослаблять НАТО", - подчеркнула она.

9 сентября 2015 года Клинтон вновь заявила о необходимости более жестко ответить на действия России в Украине и Сирии, подчеркнув, что цель Москвы заключается в том, чтобы "противостоять и подрывать американское влияние везде и всегда".

Она косвенно осудила мягкость администрации президента Барака Обамы в вопросе войны на Востоке Украины и подчеркнула, что Вашингтон должен делать больше для того, чтобы помочь Киеву противостоять против агрессии Москвы.

"Я была и остаюсь убежденной, что нам нужны концентрированные усилия, нацеленные на то, чтобы повысить цену агрессии для России и для Путина в частности. Я думаю, что мы сделали недостаточно", - сказала Клинтон.

"Я из той категории людей, которые хотят, чтобы мы сделали больше в ответ на аннексию Крыма и дестабилизацию Украины, которая продолжается", - добавила она.

В июле 2015 года, выступая в Нью-Гемпшире, Клинтон говорила о том, что США следует быть "мудрее" в политике относительно России и угроз, которые поступают с ее стороны.

"Украина не член НАТО, но если бы она имела членство в альянсе, нам бы пришлось ответить на аннексию Крыма. И нам не хочется, чтобы дело дошло до этого. Поэтому нам надо быть мудрее в отношении Путина и его амбиций. Я имела с ним дело. Я знаю его. Он не простой человек", - сказала кандидат в президенты США, добавив, что стоит пытаться искать общую точку зрения "даже с тем, чьи взгляды на мир очень отличаются".

На протяжении всей избирательной кампании штаб Клинтон неоднократно критиковал республиканца Дональда Трампа за его скандальные заявления относительно возможного признания российской аннексии Крыма и "ненападения" России на Украину.

В сентябре этого года Клинтон встретилась с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке, куда он приехал для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Во время встречи они говорили о ситуации в Донбассе и агрессивном поведении России.

"Собеседники согласились, что в противостоянии российской агрессии важным является укрепление трансатлантического единства и солидарности с Украиной. Было также отмечено действенность политики санкций против России", - сообщила пресс-служба украинского президента.