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Число жертв пожара в Окленде увеличилось до 30

4 декабря в 23:05

Спасатели продолжают обыскивать помещения бывшего склада, где произошел пожар.

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Спасатели обыскали лишь пятую часть сгоревшего клуба в Окленде
twitter.com
На месте пожара в ночном клубе в Окленде (штат Калифорния, США) обнаружены тела 30 погибших, передает CNN.

Спасатели продолжают поисковые работы в помещениях переоборудованного склада, где произошел пожар. Отмечается, что поиски проведены лишь в 20% здания, судьба многих людей по-прежнему остается неизвестной.

Причины пожара пока что не установлены.

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Напомним, в субботу, 3 декабря, в здании бывшего склада, известного как "Корабль-призрак" в Окленде, где был запланирован концерт, произошел пожар. По данным местных властей,  во время пожара в клубе находились от  50 до 100 человек.

Клуб был творческой студией местных художников, и, по неподтвержденным данным, местом незаконного проживания людей. В ноябре было начато расследование в связи с жалобами жителей соседних домов на шум и горы мусора.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США пожар Окленд Калифорния
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