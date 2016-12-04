Число жертв пожара в Окленде увеличилось до 30

Спасатели продолжают обыскивать помещения бывшего склада, где произошел пожар.

Спасатели обыскали лишь пятую часть сгоревшего клуба в Окленде twitter.com

На местев ночном клубе в Окленде (штат Калифорния, США) обнаружены тела 30 погибших, передает CNN

Спасатели продолжают поисковые работы в помещениях переоборудованного склада, где произошел пожар. Отмечается, что поиски проведены лишь в 20% здания, судьба многих людей по-прежнему остается неизвестной.

Причины пожара пока что не установлены.

Напомним, в субботу, 3 декабря, в здании бывшего склада, известного как "Корабль-призрак" в Окленде, где был запланирован концерт, произошел пожар. По данным местных властей, во время пожара в клубе находились от 50 до 100 человек.

Клуб был творческой студией местных художников, и, по неподтвержденным данным, местом незаконного проживания людей. В ноябре было начато расследование в связи с жалобами жителей соседних домов на шум и горы мусора.