Число жертв авиакатастрофы в Колумбии увеличилось до 76

Из шести спасенных ранее человек, один погиб.

Последний сигнал от самолета был зафиксирован на высоте 4,72 км

В результате, который следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин, погибли 76 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.

"Шесть человек были спасены, но, к сожалению, один из них умер. Остальная часть пассажиров, к сожалению, погибли", - сообщил журналистам региональный начальник полиции Хосе Херардо Асеведо.

В своем Twitter ресурс Flightradar24 сообщил, что последний сигнал LMI2933 был получен, когда самолет находился на высоте 15500 футов (4,72 км), примерно в 30 км от пункта назначения.

Ранее уже сообщалось, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Также отмечается, что самолет Avro RJ85 был произведен компанией, которая теперь является частью компании Великобритании UK's BAE Systems.

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. Всего на борту самолета находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".