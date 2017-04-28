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Число беженцев из западного Мосула достигло 400 тысяч

28 апреля в 16:42

130 тысяч гражданских лиц вернулись обратно в освобожденные районы в восточном Мосуле и в южные районы провинции Нейнава.

Беженцы Мосул
Западные кварталы Мосула покинули 400 тысяч человек
Iraqi News
По данным Министерства по вопросам миграции и перемещений Ирака, общее число гражданских лиц, которые покинули западные районы Мосула, достигло 400 тысяч с момента начала наступления антитеррористических сил на город.

Отмечается, что 130 тысяч гражданских лиц вернулись обратно в освобожденные районы в восточном Мосуле и в южные районы провинции Нейнава, передает Iraqi News.

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По данным ООН, западные и восточные районы Мосула покинули в общей сложности 493 тысячи человек. Перемещенные семьи разместили в лагеря на юге и востоке Мосула.

Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак освобождение ИГИЛ
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