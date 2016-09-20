Чиновники США неохотно называют взрывы в Нью-Йорке терактом – The Economist

Нью-Йорк был лучше любого друго города подготовлен к противодействию атакам, но взрывы все равно прогремели.

В США не спешат называть взрывы в Нью-Йорке терактом. Flickr/John Sonderman

Меньше чем через неделю после того, какотметил 15-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, город снова всколыхнулся от атаки, от которой пострадали 29 человек.

Мэр города Билл де Блассио назвал инцидент "преступным" и "криминальным". Однако он, как и большинство других чиновников, включая нью-йоркский отдел ФБР, не хотят называть его словом "теракт", пока идет расследование.

Об этом пишет сегодня The Economist, добавляя, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже через несколько минут после взрыва использовал его для иллюстрации своей кампании, сказав своим поклонникам, что "нам лучше быть жестче". Его оппонент Хиллари Клинтон была более взвешенной в своей реакции. Впоследствии она опубликовала заявление, в котором осудила "очевидные террористические атаки".

Издание пишет, что независимо от того, почему произошли взрывы, Нью-Йорк остается одним из наиболее готовых к противодействию терактам городов в мире. С 2001 года полиция усилила антитеррористические меры. Она создала собственное разведывательное управление и наняла на работу людей, которые обладают ближневосточными языками. Нью-йоркская полиция отправила своих детективов в Амман, Израиль, Лондон и другие города. В прошлом году была создана хорошо вооруженная Стратегическая группа реагирования, призванная быстро реагировать на террористические угрозы. Также полиция Нью-Йорка сформировала элитное подразделение, тренированное бороться с терроризмом. С 11 сентября 2001 года в городе не менее 20 террористических заговоров были разоблачены, среди которых был террорист-одиночка, который хотел взорвать Тайм-Сквер в 2010 году.

Однако недавние взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси раздались как раз перед началом работы Генеральной ассамблеи ООН. Помещения городского совета, где собрались лидеры 135 стран, и без того усиленно охраняли. Мэр Блассио теперь пообещал, что количество полицейских будет "больше, чем когда-либо". Отряды будут патрулировать возле штаб-квартиры ООН, на Тайм-Сквер, а также на станциях метро. Губернатор штата Эндрю Куомо отправил тысячу нацгвардейцев в город для патрулирования транспортных узлов.

Тем временем, сами ньюйоркцы отреагировали на взрывы довольно спокойно. После атак утром, родители на улицах гуляли с детьми, а кто-то пошел на пробежку. Люди спокойно пошли на работу, а в районе Маленькая Италия прошел фестиваль.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.