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Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

5 мая в 22:33

В Брюсселе положительно оценили это решение.

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Украина и еще три страны продлили санкции против РФ
Primakov / Depositphotos
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза о продлении санкций против Российской Федерации, передает Deutsche Welle.   

ЕС принимает к сведению это решение и приветствует его, заявила верхвоный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в пятницу, 5 мая.

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Напомним, 13 марта ЕС продлил санкции против России, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев. Санкции введены против 150 физических и 37 юридических лиц.

Ограничения, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Европейского Союза.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги ЕС санкции РФ
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