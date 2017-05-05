Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Брюсселе положительно оценили это решение.

Украина и еще три страны продлили санкции против РФ Primakov / Depositphotos

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза о продлении, передает Deutsche Welle

ЕС принимает к сведению это решение и приветствует его, заявила верхвоный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в пятницу, 5 мая.

Напомним, 13 марта ЕС продлил санкции против России, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев. Санкции введены против 150 физических и 37 юридических лиц.

Ограничения, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Европейского Союза.