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Черногория станет официальным членом НАТО с 5 июня

11 мая в 10:36

Испания стала последней страной Альянса, которая ратифицировала соглашение о присоединении Черногории.

НАТО-Турция
С 5 июня НАТО пополнится еще одной страной
Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня, что будет сопровождаться письмом-приглашением от главы НАТО Йенса Столтенберга. Испания стала последним членом НАТО, которая ратифицировала присоединение Черногории к Альянсу 10 мая, пишет RTCG.me.

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Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат как можно быстрее провести ратификацию договора про вступление Черногории в НАТО. Тиллерсон отметил, что вступление страны в Альянс усилит демократические реформы, интеграцию, безопасность и стабильность в Балканском регионе.

Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали парламенты 24 из 28 стран-членов Альянса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Черногория НАТО ратификация
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