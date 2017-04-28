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Черногория проголосовала за вступление в НАТО

28 апреля в 18:07

На заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81.

Черногория
46 депутатов черногорского парламента проголосовали за вступление страны в НАТО
NATO/Flickr
Депутаты парламента Черногории проголосовали за вступлении страны в НАТО, сообщает радио и телевидение Черногории. За высказались 46 депутатов и никто не проголосовал против.

Отмечается, что на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания парламента с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы.

Нынешнее заседание было выездным и прошло в здании Скупщины (законодательного собрания) города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении Черногории в НАТО на референдуме.

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Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат как можно быстрее провести ратификацию договора про вступление Черногории в НАТО. Тиллерсон отметил, что вступление страны в Альянс усилит демократические реформы, интеграцию, безопасность и стабильность в Балканском регионе.

Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали парламенты 24 из 28 стран-членов Альянса.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Черногория НАТО парламент
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