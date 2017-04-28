Черногория проголосовала за вступление в НАТО

На заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81.
Отмечается, что на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания парламента с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы.
Нынешнее заседание было выездным и прошло в здании Скупщины (законодательного собрания) города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении Черногории в НАТО на референдуме.
Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.
Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат как можно быстрее провести ратификацию договора про вступление Черногории в НАТО. Тиллерсон отметил, что вступление страны в Альянс усилит демократические реформы, интеграцию, безопасность и стабильность в Балканском регионе.
Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали парламенты 24 из 28 стран-членов Альянса.Интерфакс-Украина