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"Черная пятница": день шопоголика в мире и в Украине

25 ноября в 09:01

В мире началась "Черная пятница".

Black Friday
В мире началась Black Friday
Традиционная ежегодная распродажа Black Friday, в рамках которой популярные магазины и сайты продают товары с большими скидками стартовала. 

Традиция устраивать распродажи пришла из 19 века. Первое зарегистрированное использование термина "черная пятница" касалось не "праздника покупок". Оно было связано с финансовым кризисом – это был крах золотого рынка США 24 сентября 1869 года. 

Далее термин "Черная пятница" применялся в контексте покупок уже с 1966 года в Филадельфии - сначала он использовался в основном на Восточном побережье США. Так, "Черной пятницей" полиция назвала день после Дня Благодарения - тогда американцы отправлялись за рождественскими покупками, при этом на дорогах образовывались огромные пробки, а в магазинах – очереди. 

Огромное количество людей, которые делают покупки в день распродажи, ночуют у супермаркетов и с нетерпением ждут, когда откроется дверь. 

После "Черной пятницы" и выходных, которые за ней следуют, наступает "Киберпонедельник". Если пятница связана с пиком продаж, то понедельник – напряженный день для розничной торговли в интернет-магазинах. Многие IT-компании предлагают свои товары со значительными скидками.

Традиция "праздника шопоголиков" пришла и в Украину. Украинские магазины тоже устанавливают скидки на все товары: до конца воскресенья 27 ноября любители шоппинга смогут приобрести одежду, обувь, аксессуары, косметику, технику и другие необходимые товары по приятным ценам. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги покупка магазин традиции Украина скидки распродажа
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