Человек с ножом ранил восьмерых в университете Огайо

Полиция застрелила нападавшего.

Полиция застрелила нападавшего в Огайо CNN

Вооруженный ножом человек напал на людей в университете американского штата Огайо, ранив восемь человек.

Полиция застрелила нападавшего, раненные отправлены в больницу. Власти считают, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет. Однако учебные заведения сегодня отменили занятия, передает CNN.

Полиция считает, что нападавший использовал для атаки автомобиль, и лишь потом стал орудовать ножом. Мотивы этого нападения неизвестны.

"Он вытащил большой нож и начал преследовать людей вокруг, пытаясь напасть на них. Он ничего не кричал и не говорил, он все делал беззвучно. Он выглядел очень жутким, даже когда был убит полицией", - сообщил очевидец, студент Яков Бауэр.

В сентябре 2016 года уже происходило нападение в университете. В районе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне неизвестный открыл стрельбу по людям. В том же месяце в торговом центре в американском штате Вашингтон застрелили четырех человек.