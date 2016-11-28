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Человек с ножом ранил восьмерых в университете Огайо

28 ноября в 20:38

Полиция застрелила нападавшего.   

полиция Огайо
Полиция застрелила нападавшего в Огайо
CNN

Вооруженный ножом человек напал на людей в университете американского штата Огайо, ранив восемь человек. 

Полиция застрелила нападавшего, раненные отправлены в больницу. Власти считают, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет. Однако учебные заведения сегодня отменили занятия, передает CNN.  

Полиция считает, что нападавший использовал для атаки автомобиль, и лишь потом стал орудовать ножом. Мотивы этого нападения неизвестны. 

"Он вытащил большой нож и начал преследовать людей вокруг, пытаясь напасть на них. Он ничего не кричал и не говорил, он все делал беззвучно. Он выглядел очень жутким, даже когда был убит полицией", - сообщил очевидец, студент Яков Бауэр. 

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В сентябре 2016 года уже происходило нападение в университете. В районе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне неизвестный открыл стрельбу по людям. В том же месяце в торговом центре в американском штате Вашингтон застрелили четырех человек

По материалам: ZN.UA , CNN ,
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